Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире

Телеканал RT впервые вышел в эфир 10 декабря 2005 года из студии в Москве. За 15 лет вещания RT, который сегодня доступен на ТВ и онлайн на шести языках, стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире. Телеканал получил признание со стороны жюри международной премии International Emmy и выдающихся лиц современности, среди которых Эмир Кустурица, Роджер Уотерс и Оливер Стоун.

«Нам — 15 лет. Спецслужбы всего мира, выдыхайте. В день рождения обещаем никуда не вмешиваться», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В день своего 15-летия RT представил видеоролик «Зелёная угроза», выполненный в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времён холодной войны. Ироничный ролик рассказывает о том, как защититься от RT-активных волн. Накануне юбилея RT также выпустил ролик, в котором с помощью технологии «дипфейк» показал, как мировые лидеры одержимы российским телеканалом.

Каждую неделю 100 млн человек смотрят телеканал RT в 47 странах мира (исследование международной компании IPSOS). RT первым в мире из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

За 15 лет вещания RT записал сотни интервью с президентами и первыми лицами. Интервью каналу давали лидеры России, Сербии, Словении, Сирии, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Эквадора и других стран. На RT выходят эксклюзивное шоу с легендой тележурналистики Ларри Кингом, программы лауреата Пулицеровской премии Криса Хеджеса, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда.

RT — девятикратный финалист самой престижной премии в области телевидения Emmy. RT — обладатель золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в категории «Лучшая 24-часовая новостная программа». В общей сложности телеканал получил сотни наград международных премий в области медиа и телевидения.

Легендарный тележурналист Ларри Кинг: «RT смотрят по всему миру, так что мы подошли друг другу».

Сербский режиссёр Эмир Кустурица: «Российский телеканал RT — лучший образец того, каким должно быть телевидение, в отличие от BBC и CNN, где показывают однобокую информацию».

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс: «Во всём мире есть невероятно предвзятые телеканалы — во многих отношениях и по множеству разных причин. С радостью могу сообщить, что многие новости я узнаю на RT».

Американский режиссёр Оливер Стоун: «Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой».

Шотландский писатель Ирвин Уэлш: «RT (справедливо) указывает BBC на предвзятость. Ясно, что наше «общественное телевидение» по уши в коррупции и из-за этого необъективно. Какие, к чёрту, образование, новости и развлечения?! За эту чушь вы и платите ваши лицензионные сборы».