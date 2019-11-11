Флагман среди равных: обзор HUAWEI nova 5T

HUAWEI не позиционирует свой новый камерафон HUAWEI nova 5T как флагман: он уступает премиальным сериям в цене, но сохраняет многие их опции. А ещё у аппарата есть «стильный» фактор: и цветом, и размерами он однозначно выделяется из тысяч «чёрных кирпичей».

HUAWEI nova 5T — это телефон для продвинутой молодёжи: тех, кто молод душой и обожает модные аксессуары. Именно поэтому среди оттенков корпуса есть летний фиолетовый, дополненный паттерном с названием серии — как будто это модная сумка от LV.

В своей ценовой категории HUAWEI nova 5T предлагает удивительно много функций и возможностей. Он обладает техническими характеристиками, которые вывели бы его в разряд флагманов многих других брендов. Но так как у HUAWEI есть ещё более мощные и начинённые технологиями девайсы, то линейка nova занимает среднюю позицию.

У нас на тесте оказался HUAWEI nova 5T именно фиолетового цвета, и я готов подтвердить — он прекрасно будет смотреться как в изящной дамской сумочке, так и в кармане пиджака мужчины, который любит яркие акценты в образе: можно сочетать цвет смартфона с цветом нагрудного платка-паше, например. Но для любителей классики есть возможность выбрать глубокий синий вариант исполнения корпуса.

© Фото предоставлено HUAWEI

Цвет и вид

Переливающееся покрытие задней панели охотно ловит световые блики, заставляя телефон менять цвет от светло-фиолетового до тёмного. Это, наверное, первый на моей практике случай, когда я доставал телефон, чтобы посмотреть не на его экран, а на корпус — как он засияет при ярком солнце? Кстати, фирменные фиолетовые обои на рабочем столе смартфона тоже меняют свой окрас, если смотреть на них под разными углами.

Конструкция HUAWEI nova 5T представляет классический «сэндвич»: стекло спереди и сзади с алюминиевой окантовкой под цвет корпуса. Смартфон крепко сбит и производит впечатление приятного монолита: на корпусе сложно уловить стыки. Блок с камерами и вспышкой немного выступает над корпусом — это общая проблема всех камерафонов, которые хотят сочетать тонкий корпус (а он у HUAWEI nova 5T всего 7,9 мм) и качественную оптику. Любой чехол компенсирует этот выступ — кстати, в комплекте как раз идёт прозрачный силиконовый. Дисплей здесь диагональю 6,26 дюйма, сделан по технологии IPS. Он практически безрамочный, нижняя грань чуть толще остальных. Защитная плёнка уже была наклеена на экран по умолчанию.

Фронтальная камера встроена в экран в виде точки диаметром 4,5 мм в верхнем левом углу. По субъективным ощущениям — это самое удачное решение для смартфонов, если выбирать из «чёлок», «капель» и «монобровей». Если кого-то «точка» всё-таки раздражает, в настройках можно включить режим, который спрячет её в верхнюю строку уведомлений. Динамик располагается на боковой грани над дисплеем. Рядом с ним — световой индикатор уведомлений и дополнительный микрофон для подавления сторонних шумов.

Регулировка и распознавание

Поддерживается разрешение до 2340 на 1080 пикселей, и система может автоматически снижать разрешение, чтобы сэкономить заряд батареи.

На правом торце расположилась клавиша-качели для регулировки громкости, а под ней — кнопка включения, совмещённая с датчиком пальца, куда он и ложится естественным образом.

Смартфон также можно разблокировать и по скану лица владельца. Я выбрал оба способа разблокировки одновременно — и по лицу, и по отпечатку пальца. В большинстве случаев даже не мог понять, что срабатывало быстрее, HUAWEI nova 5T разблокировался мгновенно. Чтобы сканер лица срабатывал и в темноте, есть опция подсветить лицо с помощью экрана перед сканированием.

На левом торце находится только слот для двух сим-карт. Мини-джека для наушников в смартфоне нет, но в комплекте идёт переходник на него с USB-C.

С дисплеем такого размера можно было бы ожидать, что смартфон будет тяжёлым, но он весит всего 174 грамма и приятно лежит в руке — правда, чтобы дотянуться в дальние углы экрана, его всё-таки приходится перехватывать.

Камеры и разрешения

Современный смартфон судят по камере, и тут HUAWEI nova 5T только радует. На задней панели у него установлено четыре камеры, то есть вместе с фронтальной у телефона целых пять камер.

Основной сенсор здесь поддерживает разрешение в 48 мегапикселей. Ещё есть сверхширокоугольный объектив на 16 мегапикселей и макрообъектив на два мегапикселя (он вынесен за пределы выступающего из корпуса модуля). Четвёртая камера разрешением тоже в два мегапикселя отвечает за эффект размытия фона в портретах. На выбор у вас будут три разных фокусных расстояния: обычная камера, двукратный зум и сверхширокоугольная съёмка.

Ночной режим

Я фотографировал на HUAWEI nova 5T в разных условиях — и днём, и ночью, используя все возможные режимы, и остался доволен результатом. Практически всегда фотографии получались яркими, детализированными и насыщенными. Фронтальная камера на 32 мегапикселя тоже не разочаровала: встроенный софт выравнивает тон кожи, скрывает родинки и прочие дефекты, а лицо при этом не превращается в пластиковое.

Сверхширокоугольный объектив даёт небольшой эффект «рыбьего глаза», скругляя края кадра и захватывая больше объектов. Он хорошо подходит для съёмки пейзажей — вместо «склеенной» панорамы можно сделать одну стильную фотографию. Да и в принципе я заметил, что наличие такого дополнительного «креативного» объектива провоцирует доставать смартфон чаще и экспериментировать с кадрами.

На HUAWEI nova 5T я делал и очень качественные ночные кадры. Для этого в аппарате используются все последние достижения так называемой вычислительной фотографии, когда снимок улучшается не только за счёт оптики, но и в процессе программной постобработки.

Иногда, если искусственное освещение в кадре позволяло, удачный ночной снимок получался и без включения ночного режима. В остальных случаях HUAWEI nova 5T просил меня зафиксировать камеру неподвижно, в течение нескольких секунд делал серию кадров с разной экспозицией, а потом склеивал их в усреднённый вариант, который оказывался лучшим — с достаточно освещёнными объектами в кадре, но в то же время и с по-настоящему чёрным небом.

Ночная съёмка срабатывала идеально не в ста процентах случаев, она не совсем подходит для съёмки быстро движущихся объектов, но большинство ночных кадров вызвало настоящий восторг и даже удивление: неужели это снято на смартфон без штатива?

При фокусировке умная камера анализировала изображение и прямо внутри рамки объектива писала, что снимает: осенние листья, закат, исторические здания, портрет и так далее. Видимо, в соответствии с сюжетом менялись автоматические параметры съёмки. Также процессор устройства помогал со стабилизацией изображения, блокировкой экспозиции и автофокуса. И самое приятное: вся эта магия происходила «под капотом», без моего участия и вмешательства в процесс. Я просто видел кадр, наводил объектив и делал снимок.

Съёмку видео HUAWEI nova 5T поддерживает вплоть до разрешения 4k при 30 кадрах в секунду. Приятный бонус — между широкоугольным и обычным объективами можно переключаться прямо во время съёмки.

© Фото предоставлено HUAWEI

Батарея и производительность

В HUAWEI nova 5T установлен мощный аккумулятор, который поддерживает технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge 22.5W. В первые дни тестирования мне было непросто высадить батарею в ноль. После новой зарядки до 100% я активно пользовался телефоном в смешанном режиме: делал звонки, смотрел видео, делал сотни фотографий и роликов, играл в игры, слушал музыку. В итоге до полной разрядки смартфон проработал полтора дня. Думаю, что при средней нагрузке его можно будет заряжать всего раз в два дня — комфортный уровень автономности. Смартфон заряжается наполовину где-то за 30 минут, а полная зарядка заняла у меня около двух часов.

HUAWEI nova 5T поставляется с операционной системой Android 9 Pie и оболочкой EMUI 9.1. Смартфон успели произвести и сертифицировать до вступления торговой войны Китая и США в активную фазу, а потому все сервисы Google на нём включены по умолчанию и будут получать обновления в будущем. Но и собственный магазин приложений HUAWEI AppGallery здесь тоже присутствует.

В HUAWEI nova 5T установлен процессор Kirin 980, который поддерживает тактовую частоту до 2,6 ГГц, графический чип GPU Turbo 3.0 и 6 Гб оперативной памяти. Говоря проще, это отличный смартфон для мобильных игр. Я запустил PUBG Mobile на максимальных настройках графики и успешно побегал в ней около часа. При этом задняя панель смартфона потеплела, но не перегрелась. Естественно, что и в менее требовательных к железной начинке приложениях всё работало идеально — быстро, плавно, без зависаний и фризов.

На борту устройство может нести до 128 Гб данных, и, к сожалению, карты памяти не поддерживаются. Есть чип NFC, я без проблем платил с помощью HUAWEI nova 5T на кассе нескольких магазинов через Google Pay.

На HUAWEI nova 5T уже можно оформить предзаказ, к которому идёт подарок — смарт-часы HUAWEI WATCH GT. Официально модель поступит в продажу в России 22 ноября по цене 27 990 рублей. За эти деньги вы получите камерафон с большим экраном, мощным процессором, комплексом из пяти камер и ёмкой батарейкой, а ещё — стильный аксессуар, который наверняка у вас будут просить подержать, просто чтобы посмотреть, как причудливо бликует свет на яркой задней панели.