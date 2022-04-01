Театральный режиссёр Габриа рассказал о своём спектакле «Къоста»

Главный режиссёр театра «Мастерская» Роман Габриа накануне открытия 24-го театрального фестиваля «Встречи в России», который стартует в Санкт-Петербурге, рассказал о своём спектакле «Къоста», посвящённом биографии поэта и художника, основоположника осетинской литературы Косты Хетагурова.

Спектакль «Къоста» стал одной из главных премьер Юго-Осетинского государственного драматического театра в Цхинвале. Об исторической связи Косты Хетагурова и Санкт-Петербурга Габриа рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Это только кажется, что связь не очевидна, но на самом деле спектакль «Къоста» тесно связан с Петербургом — Хетагуров здесь долгое время жил, учился в Академии художеств. Его однокурсник, например, Михаил Врубель, да и в целом у них был очень большой и талантливый курс. В нашем городе Коста Хетагуров написал огромное количество стихов на русском языке. Так что связь здесь не просто логична, а, я бы сказал, исторически обоснована», — сказал режиссёр.

Автор признался, что ему понадобилось десять лет, чтобы выносить замысел, который появился у него после соприкосновения с творчеством поэта.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.