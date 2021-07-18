На 83-м году жизни скончалась мать актера Хавьера Бардема

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В субботу, 17 июля, на 83-м году жизни в Мадриде скончалась испанская актриса театра и кино Пилар Бардем.

Об этом сообщает La Prensa Latina.

«Мы хотим поделиться новостью о том, что наша мать, наш пример, умерла. Мы знаем, с какой любовью и восхищением многие люди в Испании и за её пределами испытывали к... её боевой натуре», — приводит издание заявление братьев и сестёр Хавьера, Карлоса и Моники Бардем.

Родственники актрисы отметили, что она ушла из жизни без страданий в окружении близких.

Пилар Бардем работала в творческой индустрии почти 50 лет. За это время она сыграла в более чем 80 фильмах, 43 пьесах и 31 телесериале и завоевала премию «Гойя» как лучшая актриса второго плана за работу в картине «Никто не расскажет о нас, когда мы умрем».

Её дети также посвятили себя актерскому мастерству: Хавьер Бардем завоевал кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Старикам тут не место» (No Country for Old Men, 2007).

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