Синоптик предупредил о мокром снеге с дождём в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале недели в Москве ожидаются мокрый снег с дождём.

«Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По прогнозам, в Москве может выпасть от 7 до 18 мм осадков.

«Не стоит удивляться, очень редкое явление, когда во второй половине апреля не бывает снега», — добавил синоптик.

Он отметил, что заморозков в данный период не ожидается.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в начале следующей недели.

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