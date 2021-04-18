Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

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Полина Полетаева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в начале следующей недели.
Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Погода уже не будет такой солнечной и сухой, потому что определять её будет южный циклон. В понедельник ожидается небольшой дождь. Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется во вторник и среду. Днём ожидаются дожди, а ночью прогнозируются осадки с примесью мокрого снега. Также прогнозируется довольно плотный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что температура воздуха станет постепенно приближаться к климатической норме.

«В первой половине недели в ночные часы прогнозируется +3…+5 °С, в дневные — около +10 °С. То есть фон температуры в среднем будет соответствовать норме. В последующие дни атмосферное давление станет повышаться. Будет преобладать облачная погода. В конце недели ночная температура останется на уровне +5 °С, а дневная станет чуть выше, порядка +11…+13 °С», — добавила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что идеальная весенняя погода вряд ли вернётся в столицу до конца апреля.

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