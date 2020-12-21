В ЯНАО прогнозируют морозы до -48 °С

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В понедельник, 21 декабря, в ЯНАО прогнозируют сильные морозы — местами до -48 °С.
В ЯНАО прогнозируют морозы до -48 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщили URA.RU в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ближайшие два-три дня на территории округа ожидается понижение в ночное время от -38 °С до -43 °С, местами до -48 °С в центральном и восточном районах округа. В этих частях Ямала будет наиболее холодная погода. Днём -30...-33 °С, местами -40 °С», — говорится в сообщении.

Погоду синоптики прогнозируют ясную, практически без осадков. К выходным потеплеет на три-пять градусов, но морозы на территории округа останутся.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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