Сборная России заняла второе место на Международной математической олимпиаде

Сборная России заняла второе место на 61-й Международной математической олимпиаде, в составе команды — трое москвичей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

В сборную вошли Антон Садовничий из лицея «Вторая школа», Иван Гайдай-Турлов из школы №57 и Данил Сибгатуллин из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова при МГУ имени М.В. Ломоносова.

Школьники завоевали две золотые и четыре серебряные медали. В состав команды вошли ребята из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области.

Руководителями сборной России на олимпиаде стали преподаватели московского Центра педагогического мастерства Владимир Брагин и Андрей Кушнир, а также учитель математики Президентского физико-математического лицея №239 (Санкт-Петербург) Кирилл Сухов.

Ранее ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.