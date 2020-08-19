Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ставропольском крае
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Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, почти на всей территории региона высока вероятность возникновения природных пожаров.
«Ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнём», — добавили в ведомстве.
Также стало известно, что 19—20 августа в Пермском крае возможны дожди, порывы ветра до 15—18 м/с. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на региональное МЧС. Не рекомендуется стоять у деревьев и парковать рядом с ними транспорт.
Ранее в Ульяновской области предупредили о заморозках.