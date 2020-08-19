Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ставропольском крае

В Ставропольском крае объявили экстренное предупреждение на 20 августа из-за чрезвычайно высокой пожароопасности.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, почти на всей территории региона высока вероятность возникновения природных пожаров.

«Ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнём», — добавили в ведомстве.

Также стало известно, что 19—20 августа в Пермском крае возможны дожди, порывы ветра до 15—18 м/с. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на региональное МЧС. Не рекомендуется стоять у деревьев и парковать рядом с ними транспорт.

Ранее в Ульяновской области предупредили о заморозках.