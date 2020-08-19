Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае объявили экстренное предупреждение на 20 августа из-за чрезвычайно высокой пожароопасности.
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ставропольском крае
  • Pixabay

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, почти на всей территории региона высока вероятность возникновения природных пожаров.

«Ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнём», — добавили в ведомстве.

Также стало известно, что 19—20 августа в Пермском крае возможны дожди, порывы ветра до 15—18 м/с. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на региональное МЧС. Не рекомендуется стоять у деревьев и парковать рядом с ними транспорт.

Ранее в Ульяновской области предупредили о заморозках.

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