В Ульяновской области предупредили о заморозках
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на прогноз регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как заявили в областном ГУ МЧС России, необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. Не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы.
Заморозки также могут представлять опасность для сельскохозяйственных культур.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на смену аномальной жаре пришли дожди и грозы.