В Ульяновской области предупредили о заморозках

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В Ульяновской области предупредили о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -1 °С ночью и утром 20 и 21 августа.
В Ульяновской области предупредили о заморозках
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на прогноз регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как заявили в областном ГУ МЧС России, необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. Не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы.

Заморозки также могут представлять опасность для сельскохозяйственных культур.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на смену аномальной жаре пришли дожди и грозы.

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