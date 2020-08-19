В Ульяновской области предупредили о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -1 °С ночью и утром 20 и 21 августа.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на прогноз регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как заявили в областном ГУ МЧС России, необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. Не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы.

Заморозки также могут представлять опасность для сельскохозяйственных культур.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на смену аномальной жаре пришли дожди и грозы.