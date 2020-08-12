Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 08:00 до 18:00 местами возможен сильный дождь, гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с.
Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе на смену аномальной жаре пришли дожди и грозы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
«На ближайшие сутки в ХМАО облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, преимущественно по востоку региона», — заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее синоптики предупредили о снеге в некоторых регионах России.