Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в четверг, 13 августа.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 08:00 до 18:00 местами возможен сильный дождь, гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе на смену аномальной жаре пришли дожди и грозы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«На ближайшие сутки в ХМАО облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, преимущественно по востоку региона», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее синоптики предупредили о снеге в некоторых регионах России.