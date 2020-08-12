Синоптики предупредили о снеге в некоторых регионах России

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Синоптики рассказали о погоде в России в ближайшие дни. В частности, на севере Центрального округа, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже +15 °С. На крайнем северо-востоке не выше +10 °С в дневное время.
Синоптики предупредили о снеге в некоторых регионах России
  • Pixabay

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Осадки повсеместно, но не сильные, только местами в Поволжье ожидается более 10 мм за сутки.

«Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег», — предупредили специалисты.

Вместе с тем, по их словам, скоро потепление. Так, в Москве в субботу прогнозируется уже +20 °С.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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