Синоптики предупредили о снеге в некоторых регионах России
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Осадки повсеместно, но не сильные, только местами в Поволжье ожидается более 10 мм за сутки.
«Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег», — предупредили специалисты.
Вместе с тем, по их словам, скоро потепление. Так, в Москве в субботу прогнозируется уже +20 °С.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.