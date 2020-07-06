Климатолог оценил вероятность ускорения глобального потепления

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв оценил вероятность ускорения глобального потепления.

«Сам факт, что волны тепла учащаются, говорит о том, что изменения происходят. Климат — хаотическая система. Год на год не приходится», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, 2019 год был вторым по уровню потепления, но это не значит, что 2020-й перекроет предыдущее значение, хотя и есть предпосылки, что это произойдёт.

«Существует непредсказуемая составляющая, поэтому однозначно ответить нельзя», — добавил он.

Ранее Киселёв в беседе с URA.RU рассказал, что природные катаклизмы на территории России в ближайшие десять лет будут происходить всё чаще.