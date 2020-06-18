Климатолог оценил вероятность природных катаклизмов в России

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Климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв рассказал, что природные катаклизмы на территории России в ближайшие десять лет будут происходить всё чаще.
Климатолог оценил вероятность природных катаклизмов в России
  • © Пресс-служба МЧС РФ
  • РИА Новости

«Если говорить о тенденции в промежутке десять лет, общее число природных аномалий будет увеличиваться. Но сказать, будет ли их больше в этом году, чем в предыдущем, мы не можем», — заявил Киселёв в беседе с URA.RU.

По его словам, учащение природных катаклизмов вызвано изменением климата из-за антропогенного воздействия: наблюдается тенденция к изменению температурного режима, циркуляции атмосферного воздуха и режима осадков.

Климатолог уточнил, что для каждого региона России характерны свои аномалии.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с Inforeactor рассказала о температурных аномалиях в южных регионах страны.

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