Синоптик рассказала о температурных аномалииях в южных регионах России

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о температурных аномалиях в южных регионах страны.
Синоптик рассказала о температурных аномалииях в южных регионах России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По её словам, температура воздуха на юге России в ближайшие дни будет близка к рекордным показателям.

«Прогнозируется жаркая погода у нас на юге, отклонение от климатической нормы на пять-семь градусов, местами до десяти градусов. Надо сказать, что жаркая погода там уже наблюдается. Вчера, например, максимальная температура была в районе Волгограда и на юге Волгоградской области — до 33 °С воздух прогревался», — отметила специалист в беседе с Inforeactor.

Марина Макарова пояснила, что причина аномальной жары — в распространении волн тепла из субтропиков, Средней Азии, Казахстана, Ближнего Востока.

Она также напомнила, что в сложившихся погодных условиях необходимо дозировать время пребывания под открытым солнцем, выбирать светлую одежду из натуральных тканей, снизить физические нагрузки и пить много воды.

Ранее врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о способах защиты от COVID-19 в жару.

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