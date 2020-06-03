Подведены итоги международного форума «Музейный гид»

Стали известны итоги международного форума «Музейный гид», который проходил в рамках фестиваля «Интермузей» с 26 по 29 мая.

Об этом сообщает газета «Известия».

Участниками стали представители России, Греции, Германии, Великобритании, Канады, США, Латвии, Франции и Австралии.

Деловая программа включала несколько тематических блоков. Так, в первый день форума эксперты обсудили будущее музеев в контексте достижения целей устойчивого развития.

Второй день посвятили цифровой трансформации деятельности музея, а также изменившейся роли музея в онлайн-пространстве и медийном контексте.

На третий день участники сфокусировались на особенностях цифровой открытости и медиаграмотности в сфере культуры. В финале форума эксперты рассмотрели вопросы взаимодействия музеев с научными институциями и развития партнёрских связей в музейном сообществе.

Ранее портал Rostovgazeta.ru сообщал об участии Ростовской области в фестивале «Интермузей».