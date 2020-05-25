Ростовская область примет участие в фестивале «Интермузей»

Четыре музея Ростовской области примут участие в международном фестивале «Интермузей».

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Фестиваль состоится онлайн 27—29 мая. Главной темой станет 75-летие Победы.

От региона участвуют Ростовский областной музей краеведения, Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Аксайский военно-исторический музей и Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

Они подготовили общую виртуальную экспозицию. В ней представлены, например, фронтовые письма и проект создания военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Музей обороны Севастополя будет представлен на международном фестивале «Интермузей-2020».