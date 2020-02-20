Музей обороны Севастополя примет участие в фестивале «Интермузей-2020»

Музей обороны Севастополя будет представлен на международном фестивале «Интермузей-2020».

«Своё участие в фестивале подтвердили 50 российских регионов — 146 музеев расскажут о себе и своей деятельности, среди них и Севастопольский военно-исторический музей-заповедник», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу музея.

Международный фестиваль «Интермузей-2020» пройдёт с 27 по 31 мая 2020 года в московском центральном выставочном зале «Манеж». Он будет посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Участие в фестивале подтвердили 11 стран, среди которых Венгрия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Словакия, Италия и Германия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области будет открыт музей памяти Зои Космодемьянской.