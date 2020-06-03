Ольга Кабо рассказала о сериале «Журавль в небе»

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Актриса Ольга Кабо рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.
Ольга Кабо рассказала о сериале «Журавль в небе»
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В беседе с ФАН актриса отметила, что съёмки прошли как на одном дыхании.

«Мне очень повезло с партнёрами. Причём если с Борисом Невзоровым мы несколько раз уже играли в разных фильмах мужа и жену, то с Сергеем Пускепалисом на съёмочной площадке я встретилась впервые. Это была очень интересная встреча», — заявила Ольга.

По её словам, в проекте также отличная молодёжь. Как напомнила Кабо, главную героиню сыграла Мария Луговая, с которой они жили в одном актёрском вагончике.

«Мне кажется, перипетии любви, историческая правда, исторические персонажи, прообразами которых были наши герои, — интересный контент для любого зрителя. Но, конечно, в первую очередь — для представителей старшего поколения, которые помнят те времена», — добавила актриса.

Ранее актриса Виктория Богатырёва в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с Александром Абдуловым и Михаилом Пуговкиным.

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