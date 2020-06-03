В Азербайджане адаптируют шоу «Секрет на миллион»

Азербайджанский телеканал ARB TV приобрёл права на формат «Секрет на миллион». Адаптированная версия популярного шоу НТВ должна выйти в эфир уже осенью 2020 года.

Гостями «Секрета на миллион» становятся политики и звёзды шоу-бизнеса. Им предлагается отвечать на провокационные вопросы, на которых они могут заработать в общей сложности до 1,5 млн рублей. Многие выигранные средства отдают на благотворительность.

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, «Секрет на миллион» — один из лучших форматов канала, который уже несколько лет пользуется популярностью у российских зрителей, а теперь поможет расширить присутствие НТВ за рубежом.

Вайнштейн подчеркнул, что в настоящее время ещё несколько стран обдумывают вопросы покупки формата. Кроме того, телеканал планирует представить шоу на международном онлайн-рынке аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition.

«Мы рассчитываем, что в следующем году проект будет адаптирован уже на трёх территориях», — цитирует продюсера пресс-служба НТВ.

Исполнительный директор ARB TV Рашад Мамедов также высоко оценил потенциал формата и предположил, что он сможет привлечь азербайджанского зрителя.