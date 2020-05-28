Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Тверской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тверской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

С 29 по 31 мая возможны грозы с очень сильными дождями и ветром до 17 м/с.

Граждан призвали внимательно относиться к собственной безопасности. От сильного ветра нежелательно укрываться у стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о жаре до +34 °С в Челябинской области.