Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Тверской области
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
С 29 по 31 мая возможны грозы с очень сильными дождями и ветром до 17 м/с.
Граждан призвали внимательно относиться к собственной безопасности. От сильного ветра нежелательно укрываться у стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о жаре до +34 °С в Челябинской области.