Сокуров рассказал о работе в режиме самоизоляции

Короткая ссылка
Кинорежиссёр Александр Сокуров рассказал, как работает в режиме самоизоляции.
Сокуров рассказал о работе в режиме самоизоляции
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» продолжает свою работу.

«Готовимся к запуску в производство трёх игровых полнометражных дебютных фильмов. Работать над новыми картинами будем совместно с киностудией «Ленфильм». Продолжается монтаж моего нового фильма о Второй мировой войне. К сожалению, в удалённом режиме. Продолжается работа и на моём режиссёрском курсе в Петербургском институте кино и телевидения», — пояснил режиссёр.

Сокуров также отметил, что продолжает работу над выставкой «Рембрандт — возвращение блудного сына» для Государственного Эрмитажа, открытие которой запланировано на июнь. 

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с карантином по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить