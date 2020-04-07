Сокуров рассказал о работе в режиме самоизоляции

Кинорежиссёр Александр Сокуров рассказал, как работает в режиме самоизоляции.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» продолжает свою работу.

«Готовимся к запуску в производство трёх игровых полнометражных дебютных фильмов. Работать над новыми картинами будем совместно с киностудией «Ленфильм». Продолжается монтаж моего нового фильма о Второй мировой войне. К сожалению, в удалённом режиме. Продолжается работа и на моём режиссёрском курсе в Петербургском институте кино и телевидения», — пояснил режиссёр.

Сокуров также отметил, что продолжает работу над выставкой «Рембрандт — возвращение блудного сына» для Государственного Эрмитажа, открытие которой запланировано на июнь.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с карантином по коронавирусу.