В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве
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- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 15:00 1 марта до 10:00 2 марта местами по городу Москве ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12—17 м/с», — говорится в заявлении.
В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие сооружения, не укрываться под деревьями, а также парковать машины вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в течение следующей недели.