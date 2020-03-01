В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

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Столичное МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 15:00 1 марта до 10:00 2 марта местами по городу Москве ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12—17 м/с», — говорится в заявлении.

В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие сооружения, не укрываться под деревьями, а также парковать машины вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в течение следующей недели.

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