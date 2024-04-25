Лантратова: лучшим наказанием для блогера Косенко стала бы массовая отписка

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT фото блогера Сергея Косенко, где он держит ребёнка над водой. Перед этим Косенко публиковал в социальных сетях видео, как бросает маленького сына в сугроб.

«Вижу, что общественность возмущена в очередной раз выходкой блогера», — отметила депутат.

По её мнению, лучшим наказанием для Косенко стала бы массовая отписка подписчиков.

«В данном случае всё в наших руках. Пора уже перестать поддерживать такой контент голосами. Иначе его будет всё больше. Главное, чтобы никто не попытался это повторить», — заключила парламентарий.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркнула в беседе с RT, что подобное поведение, которое является рецидивом, — следствие того, что Косенко «доходчиво не объяснили, как правильно вести себя в отношении своего ребёнка».

«В данном случае, конечно, нужно реагировать незамедлительно и достаточно жёстко в отношении подобных родителей, чтобы другим неповадно было и чтобы они наконец-то осознали, что самое дорогое, что есть на свете, это жизнь ребёнка. И ставить её на кон, когда ты мечтаешь о славе, недопустимо. И конечно, впору органам опеки заняться этим вопросом вплотную», — заключила собеседница RT.

Ранее в сети появилось фото, на котором Косенко держит ребёнка над водой.

В январе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, который бросил в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына.