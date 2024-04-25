Путин: успех на поле боя зависит от быстрого решения технологических задач

Успех на поле боя зависит от того, как быстро решаются технологические задачи, у России это получается, заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП.

Как подчеркнул глава государства, каждый день рождаются новые технологические предложения в «народном ВПК».

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. С каким опережением противоборствующие стороны это делают в режиме реального времени. У нас получается», — заявил Путин.

В феврале президент сообщил, что поставки в Вооружённые силы России танков, беспилотников и другого востребованного вооружения за последние годы выросли в разы.