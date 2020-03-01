Синоптик рассказала о приближении к Москве «атлантического тепла»

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в течение следующей недели.
Синоптик рассказала о приближении к Москве «атлантического тепла»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В начале недели нас ожидают местами небольшие осадки, к нам начнёт поступать более тёплый воздух, температура уже будет положительной и в дневные, и в ночные часы. Завтра днём мы ждём повышения температуры до +5...+6 °С в городе. В последующие дни продолжится медленный рост температуры», — заявила Позднякова.

По словам специалиста, в середине следующей недели стоит ожидать повышения температуры.

«5—6 марта температура будет порядка +6...+7 °С. Не исключено, что 6 марта температура будет близка к рекордно высоким значениям для этих чисел марта. К нам идёт упорное атлантическое тепло. Это не значит, что осадков не будет. Также возможны мокрый снег и дождь», — добавила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что нынешняя зима в Москве стала самой тёплой за весь период метеонаблюдений.

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