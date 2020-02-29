Вильфанд назвал нынешнюю зиму в Москве супертёплой

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что нынешняя зима в Москве стала самой тёплой за весь период метеонаблюдений.
Вильфанд назвал нынешнюю зиму в Москве супертёплой
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В Москве эта зима оказалась супертёплой», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он напомнил, что до нынешней зимы «оставался актуальным рекорд 59-летней давности: с 1 декабря 1960 по 29 февраля 1961 года средняя температура составила минус 2,8 °С».

«Сейчас температура выше этого рекорда примерно на 2,5 °С», — сообщил синоптик.

Он также заявил, что «можно уверенно говорить, что такой тёплой зимы ещё долго не будет».

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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