Следствие просит арестовать бывшего зампреда правительства Подмосковья

Следствие просит заключить под стражу бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову по делу о взятках.

Об этом RT сообщили в суде.

Накануне стало известно, что Светлана Стригункова задержана.

Стригункова покинула свой пост в марте 2024 года. До этого она курировала блок здравоохранения.