Следствие просит арестовать бывшего зампреда правительства Подмосковья
Следствие просит заключить под стражу бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову по делу о взятках.
- РИА Новости
Об этом RT сообщили в суде.
Накануне стало известно, что Светлана Стригункова задержана.
Стригункова покинула свой пост в марте 2024 года. До этого она курировала блок здравоохранения.
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