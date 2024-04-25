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Sputnik стал единственным вещающим в Иране иностранным радио

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Sputnik стал единственным иностранным радио, вещающим в Иране, с 25 апреля в эфире станции «Гофтегу» (Диалог) выходит совместная еженедельная программа «Восточная стратегия».
Sputnik стал единственным вещающим в Иране иностранным радио
  • РИА Новости

В ней эксперты с обеих сторон будут обсуждать формирование многополярного и мультикультурного миропорядка, а слушать её можно будет как на частоте радио 103.5 FM, так и на платформах Sputnik Iran.

Как отметила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, послушать программу смогут все жители Ирана — больше 90 млн человек.

«Горжусь, коллектив», — сказала она.

Американская IBTimes ранее пожаловалась на то, что в Египте СМИ дословно воспроизводят заголовки RT Arabic, а доминирование российской точки зрения в стране становится очевидным.

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