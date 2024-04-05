IBTimes: СМИ в Египте дословно воспроизводят заголовки RT Arabic
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Газета при этом ударяется в теорию заговора: «Очевидно, что российские и египетские СМИ не просто тесно сотрудничают — они сговорились вместе продвигать определённые точки зрения среди широкой арабоязычной аудитории через местные ресурсы».
Независимое издание EU Reporter писало, что RT Arabic и Sputnik чрезвычайно популярны в Египте, а сайт RT Arabic становится одним из самых посещаемых новостных сайтов в стране.
Как отмечает IBTimes, после смерти Алексея Навального на Западе стали обвинять Кремль в причастности к этому, но «российская медийная машина», популярность которой продолжает расти в арабских странах, очень быстро отмела все обвинения.
«На канале RT Arabic стали появляться такие заголовки: «Безрассудные и неприемлемые заявления западных стран в связи с кончиной Навального» или «Поспешные выводы Запада о причинах смерти Навального обнажают истинные мысли западных лидеров», — пишет издание.
В публикациях с такими заголовками RT Arabic ставит под сомнение риторику западных спикеров и поспешность их выводов, делая упор на то, что российская сторона ещё не обнародовала результаты судмедэкспертизы.
По данным немецкого Фонда Фридриха Науманна, RT Arabic в шести арабских странах входит в тройку самых просматриваемых новостных каналов.