Фонд Фридриха Науманна: RT входит в тройку самых просматриваемых каналов в шести арабских странах

RT Arabic в шести арабских странах входит в тройку самых просматриваемых новостных каналов. Это данные немецкого Фонда Фридриха Науманна, которые приводятся в исследовании «Информационная война России на Ближнем Востоке».

Авторы доклада жалуются, что аккаунты RT и Sputnik на арабском языке очень популярны в Египте, Марокко, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ и Ираке. А число подписчиков арабских Telegram-каналов растёт.

Правительствам и дипломатам советуют договориться с другими государствами об ограничении разрешений на вещание RT и Sputnik.

В декабре RT официально открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы: «Студия Алжир» и «Мосты на Восток».