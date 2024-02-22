Фонд Фридриха Науманна: RT входит в тройку самых просматриваемых каналов в шести арабских странах
- РИА Новости
Авторы доклада жалуются, что аккаунты RT и Sputnik на арабском языке очень популярны в Египте, Марокко, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ и Ираке. А число подписчиков арабских Telegram-каналов растёт.
Правительствам и дипломатам советуют договориться с другими государствами об ограничении разрешений на вещание RT и Sputnik.
В декабре RT официально открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы: «Студия Алжир» и «Мосты на Восток».