RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы

Телеканал RT Arabic официально открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы: «Студия Алжир» и «Мосты на Восток».

«Студия Алжир» стала пятой программой в цикле ток-шоу RT Arabic из мировых столиц — Каира, Бейрута, Вашингтона и Парижа. Гостем ведущей программы Ясмин Муссус в первом выпуске стал бывший премьер-министр Алжира Абдельазиз Бельхадем.

Другая новая программа RT Arabic — «Мосты на Восток» — посвящена связям России со странами арабского мира в экономике, политике, культуре, области военно-технического сотрудничества и других сферах. В ней арабские политики, эксперты, представители бизнеса и так далее беседуют о России и связях с российской стороной.

«Мы знакомим зрителей с повседневной жизнью людей — открываем арабский регион с самых неожиданных сторон», — отметила ведущая программы Анна Книшенко.

Для первого выпуска, посвящённого Алжиру, Книшенко побеседовала с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее руководитель RT Arabic Майя Манна, комментируя статью Foreign Policy об успехе телеканала на Ближнем Востоке, поблагодарила «влиятельных американских коллег за высокую оценку результатов работы RT Arabic и за оптимистичные прогнозы».