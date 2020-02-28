Режиссёр Владимир Хотиненко оценил состояние детско-юношеского кино в России.

В беседе с ФАН он рассказал, что в Общественной палате 16 марта пройдёт обсуждение с участием рабочей группы по формированию стратегии развития детско-юношеского кино.

«В последнее время это главная тема у нас в группе, потому что детско-юношеское кино умерло как жанр. Вы его просто не найдёте. Из-за этого потерялись и специалисты», — заявил Хотиненко.

Как отметил режиссёр, таким лентам перестало уделять внимание и телевидение, поскольку во время показа нельзя демонстрировать рекламу.

Вместе с тем, добавил Хотиненко, в Минкультуры создан отдельный конкурс по детско-юношескому кино.

«Сейчас уже появляются сценарии — я их читаю. Думаю, через годика два что-то выйдет. Потому что этому вопросу стали уделять внимание. Но кино — дело не быстрое», — заключил он.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.