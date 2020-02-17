Бекмамбетов рассказал о фильме про лётчика Девятаева

Режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Лента расскажет, как Девятаев и ещё девять арестантов сбежали на бомбардировщике из концлагеря в Германии во время Великой Отечественной войны. Главную роль сыграет Павел Прилучный.

«Эта история поразительная, в неё невозможно поверить, что всё это случилось. В это не могли поверить следователи, которые опрашивали наших героев после окончания войны. Имея вес 36 кг, проведя много месяцев в заключении... Трудно себе представить, что человек способен поднять в небо самолёт, на котором никогда не летал, не учился», — заявил Бекмамбетов на пресс-конференции.

По его словам, эта история полна невероятных моментов.

Режиссёр также выразил благодарность сыну Девятаева за предоставление права снять фильм про отца.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал итоги премии «Оскар».