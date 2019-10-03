Александр Рогожкин рассказал, почему перестал снимать кино

Режиссёр Александр Рогожкин, известный по фильму «Особенности национальной охоты», рассказал, почему перестал снимать кино. Об этом сообщает kp.ru.

«Крайний «телемувик», кажется, снял лет семь назад. С трудом вспоминаю, что это был за фильм. Но, видимо, он стал последней каплей моего терпения, после чего я понял, что здоровья на борьбу с непрофессионализмом уже не хватает», — заявил он.

По его словам, сложно объяснить, почему в настоящее время трудно собрать профессиональную съёмочную группу.

Как отметил Рогожкин, непростая история и с сериалами, поэтому он снимает так называемую нулевую серию и покидает проект.

«Но это не означает, что я вообще ничего не делаю. Пишу сценарии, можно сказать, для себя или в стол, понимая, что, возможно, они никогда не будут реализованы. Потихоньку записываю на бумагу то, что накопилось в голове. Кстати, и пьесы пишу», — сообщил он.

Режиссёр добавил, что в какой-то степени он оказался вне контекста современного кинематографа.

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