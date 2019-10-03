Александр Рогожкин рассказал, почему перестал снимать кино

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Режиссёр Александр Рогожкин, известный по фильму «Особенности национальной охоты», рассказал, почему перестал снимать кино. Об этом сообщает kp.ru.
Александр Рогожкин рассказал, почему перестал снимать кино
  • © Галина Кмит
  • РИА Новости

«Крайний «телемувик», кажется, снял лет семь назад. С трудом вспоминаю, что это был за фильм. Но, видимо, он стал последней каплей моего терпения, после чего я понял, что здоровья на борьбу с непрофессионализмом уже не хватает», — заявил он.

По его словам, сложно объяснить, почему в настоящее время трудно собрать профессиональную съёмочную группу.

Как отметил Рогожкин, непростая история и с сериалами, поэтому он снимает так называемую нулевую серию и покидает проект.

«Но это не означает, что я вообще ничего не делаю. Пишу сценарии, можно сказать, для себя или в стол, понимая, что, возможно, они никогда не будут реализованы. Потихоньку записываю на бумагу то, что накопилось в голове. Кстати, и пьесы пишу», — сообщил он.

Режиссёр добавил, что в какой-то степени он оказался вне контекста современного кинематографа.

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