Московский осенний велофестиваль пройдёт 15 сентября

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Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября, сообщает сайт «Москва 24».
Московский осенний велофестиваль пройдёт 15 сентября
  • © pixabay.com

Стартовый городок расположен в спорткомплексе «Лужники. Участники проследуют по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда проследуют по внешней стороне Садового до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной обратно к «Лужникам».

Протяжённость маршрута — 24 км.

Также запланирована развлекательная программа, велоквест, спортивные и творческие мастер-классы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве зафиксировали более трёх миллионов поездок на городских велосипедах с начала сезона.

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