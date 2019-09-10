Московский осенний велофестиваль пройдёт 15 сентября
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Стартовый городок расположен в спорткомплексе «Лужники. Участники проследуют по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда проследуют по внешней стороне Садового до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной обратно к «Лужникам».
Протяжённость маршрута — 24 км.
Также запланирована развлекательная программа, велоквест, спортивные и творческие мастер-классы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве зафиксировали более трёх миллионов поездок на городских велосипедах с начала сезона.