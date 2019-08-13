В Москве зафиксировали более трёх миллионов поездок на городских велосипедах с начала сезона

В столице зафиксировали более трёх миллионов поездок на городских велосипедах с начала сезона, сообщает НСН.

Пункты проката открылись в конце апреля. Сезон продлится до начала ноября.

«С момента открытия первых станций аренды шесть лет назад велосипеды стали одним из основных средств передвижения по городу у москвичей. Всего с 2013 года пользователи брали их напрокат 12,5 млн раз», — цитирует сайт «Москва 24» главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В этом сезоне в городе открыли ещё 100 станций, в том числе 55 в районах, где ранее сервиса не было.

Например, велопрокат появился в Капотне, Лефортове, Марьине, Щукине и Братееве, передаёт портал мэра и правительства.

Пользователям доступно 530 станций и более 5 тыс. велосипедов.

В июле сообщалось, что жители и гости Москвы совершили около двух миллионов поездок на городских велосипедах за два месяца.