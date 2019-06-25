В Москве за два месяца на городских велосипедах совершено 2 млн поездок

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Жители и гости Москвы совершили около двух миллионов поездок на городских велосипедах за два месяца, сообщают «Известия».
В Москве за два месяца на городских велосипедах совершено 2 млн поездок
  • ©mos.ru

Станции аренды заработали 25 апреля.

«Два миллиона поездок за два месяца — новый рекорд столичного велопроката. Это почти половина всех поездок прошлого сезона: тогда за шесть месяцев (станции были открыты с конца апреля по начало ноября) велопрокатом воспользовались более четырёх миллионов раз», — заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в среднем на одном велосипеде катаются около семи человек в сутки.

В настоящее время доступно 530 станций и более пяти тысяч велосипедов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в 18 столичных парках заработали пункты проката велосипедов, самокатов, роликов и сегвеев.

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