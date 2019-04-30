Кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт 27—30 июня в Пскове

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Международный кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить с 27 по 30 июня в Пскове, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт 27—30 июня в Пскове
  • РИА Новости

Программа включает показ 50 европейских фильмов — лидеров национальных прокатов.

Оценивать ленты станут известные актёры, режиссёры, продюсеры. Лучшую работу выберут из шести картин. Остальные будут бороться за отдельный приз.

Главная цель «Западных ворот» — познакомить российских зрителей с кинематографом Европы и показать представителям европейских стран возможности Пскова.

Ранее Newinform сообщал, что актёр и режиссёр Константин Хабенский возглавит жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр».

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