Кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт 27—30 июня в Пскове
- РИА Новости
Программа включает показ 50 европейских фильмов — лидеров национальных прокатов.
Оценивать ленты станут известные актёры, режиссёры, продюсеры. Лучшую работу выберут из шести картин. Остальные будут бороться за отдельный приз.
Главная цель «Западных ворот» — познакомить российских зрителей с кинематографом Европы и показать представителям европейских стран возможности Пскова.
Ранее Newinform сообщал, что актёр и режиссёр Константин Хабенский возглавит жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр».