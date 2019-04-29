Хабенский возглавит жюри основного конкурса «Кинотавра»

Актёр и режиссёр Константин Хабенский возглавит жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр».

Как сообщает Newinform, об этом заявил президент «Кинотавра», продюсер Александр Роднянский на пресс-конференции в Москве.

В состав жюри также вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссёр Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссёр Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская.

Фестиваль будет проходить в Сочи с 9 по 16 июня.

25 апреля состоялось закрытие 41-го Московского международного кинофестиваля и объявление лауреатов смотра. Главная награда — «Золотой Георгий» — досталась казахстанскому фильму «Тренинг личностного роста».