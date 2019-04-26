Триумф казахстанского кино, фильмы о Нурееве и Горбачёве: чем запомнился 41-й ММКФ

25 апреля состоялось закрытие 41-го Московского международного кинофестиваля и объявление лауреатов смотра. Главная награда — «Золотой Георгий» — досталась казахстанскому фильму «Тренинг личностного роста». Специальный приз жюри — «Серебряный Георгий» — ушёл дебютной картине китайского режиссёра Чжан Чи «Жизнь морских обитателей». Особой награды «За покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского» удостоился британский кинематографист Рэйф Файнс, который в рамках фестиваля показал свой фильм «Нуреев. Белый ворон». Российские ленты также участвовали в основном конкурсе, однако в этот раз остались без наград. О главных событиях фестиваля — в материале RT.

В четверг, 25 апреля, в столичном театре «Россия» состоялась церемония награждения победителей 41-го Московского международного кинофестиваля.

В этом году киномарафон стартовал 18 апреля. В основном конкурсе были представлены 13 картин, снятых кинематографистами из России, Турции, Италии, Ирана, Китая и других стран.

В состав жюри основного конкурса вошли турецкий режиссёр Семих Капланоглу, российская актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, итальянский сценарист Валия Сантела и актриса из Финляндии Мария Ярвенхельми. Председателем жюри 41-го ММКФ был выбран южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук.

Триумфатором смотра стал казахстанский фильм Фархата Шарипова «Тренинг личностного роста». Сюжет ленты основан на романе Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0».

Главный герой картины — банковский клерк по имени Канат. Ему 40 лет, и он переживает то, что принято называть кризисом среднего возраста: жизнь потеряла для него интерес, мечтать стало не о чем. Однажды он решает сходить на тренинг личностного роста — и этот шаг меняет его жизнь.

«Картина будет близка и понятна более зрелой аудитории, тем, у кого есть жизненный опыт. Молодым будет немного сложно сопереживать герою, который заботится о престарелой матери, мучается оттого, что распадается его брак и что он не понимает свою дочь-подростка. Лично для меня важно, чтобы зритель задался вопросом, произошло ли преступление, виновен ли один из героев… От этого зависит само понимание фильма», — рассказал Шарипов.

Фоном для драмы главного героя послужила современная казахстанская действительность. Критики отмечают, что в «Тренинге личностного роста» можно усмотреть и элементы социальной сатиры.

Режиссёр признался, что не ожидал такого исхода голосования жюри.

«Я совсем не ожидал этого. Для меня очень важна была реакция зрителей на мой фильм», — сказал Шарипов.

Специальный приз ММКФ, «Серебряного Георгия», присудили картине «Жизнь морских обитателей», ставшей дебютом для китайского режиссёра Чжан Чи. В киноленте рассказывается про актёра, в поисках жены отправившегося на остров, где они когда-то познакомились. Картина снималась в течение десяти лет.

«Я очень благодарен своей родине. Моя родина — это источник моих знаний и моего вдохновения. Эти десять лет у меня не было нормальной работы, но я снимал кино», — признался со сцены Чжан Чи.

Обладателем приза за лучшую режиссёрскую работу стал известный итальянский актёр Валерио Мастендреа, представивший картину «Она смеётся». В ленте рассказывается о женщине по имени Каролина, муж которой погиб в результате несчастного случая на производстве. Сценарий выстраивается вокруг попыток семьи пережить утрату. Эта картина стала первой полнометражной работой Мастендреа.

Специального приза «За покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского» удостоился британский актёр Рэйф Файнс. Его картина о советском танцоре балета Рудольфе Нурееве «Нуреев. Белый ворон» была показана в рамках фестиваля и вызвала большой интерес у публики, однако в конкурсе не участвовала.



Император Парижа и Горбачёв: фильмы открытия и закрытия

Открывал фестиваль французский исторический фильм «Видок: Император Парижа». Сюжет ленты основывается на биографии знаменитого французского сыщика Эжена Франсуа Видока. О таких биографиях обычно говорят, что по ним можно писать приключенческие романы. В 14 лет Видок во время занятий по фехтованию по неосторожности убил своего учителя, после чего попытался бежать от правосудия. С этого началась его полная авантюр жизнь.

Видока забирали в армию, он попадал в плен. На его счету немало преступлений, несколько раз он попадал в тюрьму, откуда сбегал. Не менее богатыми на события были и его отношения с женщинами.

Так продолжалось, пока Эжен Видок не решил оставить преступное ремесло и пойти на службу к своим вчерашним врагам — в полицию. И там он по-настоящему отличился: Видок основал первое в мире частное детективное агентство — «Бюро расследований».

Самым высоким постом, до которого ему удалось дослужиться, можно считать должность руководителя канцелярии министра иностранных дел и фактического главы правительства А. де Ламартина в 1848 году.

Бандита, ставшего полицейским, в фильме сыграл Венсан Кассель. Одну из главных ролей исполнила «девушка Бонда» Ольга Куриленко. Постановкой занимался Жан-Франсуа Рише, известный по ремейку американского триллера «Нападение на 13-й участок».

Закрывал фестиваль документальный фильм «Встреча с Горбачёвым». Картина основана на серии интервью известного немецкого кинорежиссёра Вернера Херцога с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым. В ленте они обсуждают ключевые события мировой истории и современную обстановку в мире.

Херцог снимает как документальные ленты, так и игровое кино. Одной из самых известных художественных картин мастера стал фильм ужасов «Носферату: Призрак ночи». Фильм имел успех у зрителей и был отмечен премиями ряда киносмотров, в том числе Берлинского кинофестиваля. За фильм «Фицкарральдо» Херцог получил награду Каннского фестиваля как лучший режиссёр.

Российские фильмы основного конкурса

Сценарий вошедшей в основной конкурс российской ленты «Эпидемия. Вонгозеро» основан на романе Яны Вагнер «Вонгозеро», изданном в 2011 году. В нём рассказывается о поражении населения Земли неизвестным вирусом.

Любопытны обстоятельства появления этого романа. Публиковать его Яна Вагнер начала на страничке в ЖЖ в дни, когда в мире бушевала истерия вокруг вируса H1N1, больше известного как свиной грипп. Сначала пользователи соцсети даже не могли понять: вымысел это или в постах описываются реальные события.

В центре повествования — молодая семья и их соседи, которые пытаются спастись от вируса. Для этого они бегут из Москвы в Карелию, на изолированный остров посреди озера.

Сюжет ленты трудно назвать оригинальным: истории о том, как группа выживших пытается выбраться из поражённого неким вирусом района, появляются на экранах регулярно. Как и попытка воплотить в эти героях неких типичных представителей общества. Однако, как обещают авторы, изюминку фильму добавит перенос данной сюжетной схемы на российскую почву. И — самое главное — тонкий психологизм.

Кадр из фильма «Эпидемия. Вонгозеро»

© Кадр из фильма «Эпидемия. Вонгозеро» (2019)

Картина изначально снималась как сериал, однако затем из неё решили сделать также кинотеатральную версию, которая и была представлена на ММКФ. Кресло режиссёра занял Павел Костомаров, больше известный своими операторскими работами: за ленту «Как я провёл этим летом» он получил премию на Берлинском кинофестивале в 2010 году.

Ещё один российский фильм, участвующий в основном конкурсе, — драма «Воскресенье» режиссёра Светланы Проскуриной. Её герой — рядовой сотрудник мэрии Дмитрий Терехов. Его уважают на службе, он хорошо разбирается в своём деле. Однажды Терехову приходит письмо с угрозой расправы. Чиновник не придаёт этому значения и не меняет планов на воскресный день, однако вскоре налаженная жизнь идёт под откос.

По словам Проскуриной, в её новом фильме главенствует тема лишнего человека. Режиссёру было интересно проследить, какие изменения она претерпела с XIX века.

Творчество Проскуриной не очень известно широкой публике, несмотря на то, что многие её фильмы были отмечены наградами на кинофестивалях. Так, лента «Перемирие» взяла главную награду на «Кинотавре» в 2010 году, а картина «Удалённый доступ» участвовала в конкурсной программе 61-го Венецианского кинофестиваля.

Кадр из фильма «Воскресенье»

© Кадр из фильма «Воскресенье» (2019)

К слову, на ММКФ была показана режиссёрская версия фильма. От прокатной версии, которую зрители увидят в кинотеатрах, она отличается наличием нецензурной лексики. Об этом агентству ТАСС рассказала продюсер картины Сабина Еремеева.

Третья российская лента основного конкурса — драма «Надо мною солнце не садится», снятая якутскими кинематографистами. В картине рассказывается о молодом человеке по имени Алтан, который приезжает на Крайний Север в поисках заработка.

Там ему предстоит месяц прожить на острове, где, кроме него, нет ни души. Одиночество Алтана нарушает старик Байбал, который перебрался на остров, чтобы ждать там смерти. Между двумя непохожими людьми завязываются необычные отношения: Алтан пытается убедить старика не думать о близком конце и попытаться найти пропавшую много лет назад дочь.

Картина стала дебютной для режиссёра Любови Борисовой. В последние годы якутское кино активно развивается. Некоторые критики даже говорят о феномене и «якутском киночуде». Действительно, ситуация, при которой в удалённом от столицы регионе развивается своя собственная киноиндустрия, для России во многом уникальна.

Классики европейского кино посетили ММКФ

Как и всегда, в этом году на ММКФ представлена богатая ретроспективная программа. Свои фильмы приехали представить два классика европейского кино: польский режиссёр Кшиштоф Занусси и постановщик из Венгрии Иштван Сабо.

Обоих режиссёров можно уже назвать добрыми друзьями ММКФ: Сабо в 1967 году получил Гран-при фестиваля за фильм «Отец — Дневник одной веры», в 2006 году на главный приз смотра номинировался его фильм «Родственники». А Занусси часто бывает в России, ставит здесь спектакли и преподаёт. В его активе также есть главная награда ММКФ за фильм «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём».

Лауреат премий Венецианского и Каннского кинофестивалей Занусси привёз в Москву свою последнюю на данный момент ленту — «Эфир». В этой философской притче режиссёр предлагает свою трактовку европейского мифа о Фаусте, продавшем душу дьяволу.

Режиссёр Кшиштоф Занусси

globallookpress.com

© Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com

Картина начинается на окраине Российской империи, в Царстве Польском. Время действия — канун Первой мировой войны. Местный врач случайно убивает девушку, попытавшись усыпить её дозой эфира. Его ловят и приговариваю к смертной казни, которую позже по загадочной причине заменяют пожизненной ссылкой в Сибирь.

Из ссылки врач бежит в Австро-Венгрию, где устраивается на должность медика в один из военных гарнизонов на границе с Россией. Служба там, помимо лечения солдат, предполагает участие в допросах и казнях предателей, а также регулярный осмотр проституток в борделе.

Параллельно со своими основными обязанностями он занимается научными исследованиями, во время проведения которых не считается с общепринятыми нормами морали. По его мнению, научное познание стоит выше добра и зла, что даёт учёному право на любые эксперименты.

Однако вскоре поразительная удача изменяет ему, что приводит к трагической развязке.

Если Занусси привез новую картину, то Сабо, напротив, показал зрителям свой полнометражный дебют 1964 года — «Пора мечтаний».

Несмотря на то что, по признанию самого автора, лента не лишена недочётов, свойственных начинающему кинематографисту, в ней уже видны зачатки стиля будущего мастера, а также подняты основные темы, которые будут доминировать в его творчестве в дальнейшем.

Режиссёр Иштван Сабо

globallookpress.com

© f84/ZUMAPRESS.com

Эта полуавтобиографическая лента стала первой в трилогии о молодом человеке по имени Янчи, в котором угадываются черты и самого режиссёра. Действие в фильме происходит в Венгрии начала 1960-х. Главный герой Янчи — начинающий инженер. Вместе со своими друзьями-единомышленниками он преисполнен надежд с помощью таланта перевернуть мир техники.

Однако на практике эти иллюзии быстро рушатся: новаторские идеи тормозит косное начальство, друзья-коллеги делают свою работу спустя рукава, да и собственная гениальность оказывается под вопросом.

Картина проникнута духом 1960-х, в ней угадывается стилистика французской «новой волны», которая сильно повлияла на раннего Сабо. Перекликается «Пора мечтаний» — стилистически и тематически — и с советским кино. В частности, с лентой Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», в которой главные герои сталкиваются с похожими проблемами.