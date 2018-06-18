Фильм «Подбросы» Ивана Твердовского вошёл в основную программу фестиваля в Карловых Варах

Фильм «Подбросы» российского режиссёра Ивана Твердовского вошёл в основную конкурсную программу 53-го кинофестиваля в Карловых Варах.

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В программе «Восток Запада» представлены два других российских фильма — «Сулейман Гора» Елизаветы Тишовой и «Глубокие реки» Владимира Битокова.

В рамках программ «Горизонты» и «Особый взгляд» в Карловых Варах покажут «Довлатова» Алексея Германа — младшего, «Лето» Кирилла Серебренникова и «Профиль» Тимура Бекмамбетова.

Фестиваль пройдёт в Чехии с 29 июня по 7 июля.

Ранее был объявлен обладатель Гран-при кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».