Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получила картина израильского режиссёра

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Гран-при XII кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил фильм «Не забудь меня» израильского режиссёра Рама Нахери. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получила картина израильского режиссёра
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Награду за лучшую режиссуру вручили иранцу Вахиду Джадидванду, автору фильма «Ни даты, ни подписи», а приз за выдающиеся художественные достижения — китайскому режиссёру Цаю Чэньцзе, представившему картину «Овдовевшая ведьма».

Приз жюри ивановских кинозрителей достался драме Алексея Федорченко «Война Анны».

Режиссёр фильма «Мешок без дна» Рустам Хамдамов стал обладателем спецприза за выдающийся вклад в киноискусство, оператор фильма «Ностальгия» Джузеппе Ланчи — награды за весомый вклад в кинематограф Андрея Тарковского.

Ранее стало известно о смерти американского продюсера Мартина Бергмана. 

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