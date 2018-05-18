Завершена реставрация купола Исаакиевского собора
Закончены работы по реставрации купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Как рассказал пресс-секретарь музея Игорь Стахеев, строительные работы завершатся до 27 мая.
Реставрировать купол закончили 14 мая. В частности, восстановлены утраченные элементы, устранена коррозия.
Реставрация креста, установленного на высоте 101,5 м, велась на месте.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Воронеже может появиться музей писателя Ивана Бунина.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен