Завершена реставрация купола Исаакиевского собора

Закончены работы по реставрации купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как рассказал пресс-секретарь музея Игорь Стахеев, строительные работы завершатся до 27 мая.

Реставрировать купол закончили 14 мая. В частности, восстановлены утраченные элементы, устранена коррозия.

Реставрация креста, установленного на высоте 101,5 м, велась на месте.

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