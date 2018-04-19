Суд в Москве удовлетворил иск отца Цоя о правах на песни сына

Суд в Москве удовлетворил иск отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя о расторжении договора на передачу компании «Музыкальное право» исключительных прав на песни его сына.

Об этом сообщает РИА Новости. «Признать договор недействительным», — сказала судья. Ранее отец Цоя прокомментировал НСН свой иск к компании «Музыкальное право», связанный с правами на песни сына.