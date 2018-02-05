Масленичные гуляния пройдут в Кирове 17 и 18 февраля

Масленичные гуляния состоятся в Кирове 17 и 18 февраля, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что на Театральной площади запланирована ярмарка.

В целом праздничные мероприятия будут проходить во всех районах, но сжигать чучело станут только на восьми площадках.

17 февраля эту акцию проведут в Чистых Прудах, в Дороничах, в микрорайонах «Озерки» и Коминтерновский, а 18 февраля — в Кочуровском парке, в парке имени Кирова у цирка, в Лянгасово и Порошино.

Ранее m24 сообщало, что во время фестиваля «Московская Масленица» пройдёт 40 бесплатных экскурсий.