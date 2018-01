Бас-гитарист рок-группы The Zombies Джим Родфорд скончался в возрасте 76 лет

Бас-гитарист рок-групп The Zombies и The Kinks Джим Родфорд скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице группы The Zombies в социальной сети Facebook.

«С глубокой грустью я узнал сегодня утром, что мой дорогой кузен и старый друг Джим Родфорд умер ... после падения с лестницы», — написал музыкант Род Арджент. При этом он уточнил, что точные причины смерти пока неизвестны. Арджент добавил, что Родфорд был талантливым гитаристом, посвятившим музыке всю свою жизнь. «Нам его будет невероятно не хватать. Спи спокойно и да благословит тебя Господь, дорогой друг», — заключил он. Ранее стало известно, что голливудская актриса Дороти Мэлоун умерла в возрасте 92 лет.