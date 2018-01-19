СМИ: Cолистку The Cranberries похоронят в Ирландии 23 января

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Солистка рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан будет похоронена в ирландской деревне Баллибрикен во вторник, 23 января. Об этом сообщает Independent.ie со ссылкой на священника церкви святого Иосифа в Лимерике.

Отмечается, что на мессе в церкви святого Эльве в Баллибрикене на юго-западе Ирландии будут присутствовать только близкие и родственники певицы. 

При этом уточняется, что для поклонников творчества О'Риордан будет проведена церемония прощания в церкви святого Иосифа.

15 января стало известно, что певица умерла в возрасте 46 лет. 

Сотрудники правоохранительных органов назвали смерть О'Риордан «необъяснимой».

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