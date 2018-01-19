СМИ: Cолистку The Cranberries похоронят в Ирландии 23 января
Отмечается, что на мессе в церкви святого Эльве в Баллибрикене на юго-западе Ирландии будут присутствовать только близкие и родственники певицы.
При этом уточняется, что для поклонников творчества О'Риордан будет проведена церемония прощания в церкви святого Иосифа.
Fans to have chance to pay their respects to Dolores O'Riordan as she will lie in repose in her native Limerick https://t.co/TOFfiOEORTpic.twitter.com/vIq0AsTQpo— Independent.ie (@Independent_ie) 19 января 2018 г.
15 января стало известно, что певица умерла в возрасте 46 лет.
Сотрудники правоохранительных органов назвали смерть О'Риордан «необъяснимой».