СМИ: Cолистку The Cranberries похоронят в Ирландии 23 января

Солистка рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан будет похоронена в ирландской деревне Баллибрикен во вторник, 23 января. Об этом сообщает Independent.ie со ссылкой на священника церкви святого Иосифа в Лимерике.

Отмечается, что на мессе в церкви святого Эльве в Баллибрикене на юго-западе Ирландии будут присутствовать только близкие и родственники певицы.

При этом уточняется, что для поклонников творчества О'Риордан будет проведена церемония прощания в церкви святого Иосифа.

Fans to have chance to pay their respects to Dolores O'Riordan as she will lie in repose in her native Limerick https://t.co/TOFfiOEORTpic.twitter.com/vIq0AsTQpo — Independent.ie (@Independent_ie) 19 января 2018 г.

15 января стало известно, что певица умерла в возрасте 46 лет.

Сотрудники правоохранительных органов назвали смерть О'Риордан «необъяснимой».