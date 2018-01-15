Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан

Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Представитель группы назвал смерть солистки внезапной.

Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что солистка находилась вместе своей группой на репетиции в Лондоне.

Представитель группы заявил, что её смерть была «внезапной».

О’Риордан выступала в The Cranberries с 1990 года. Группа получила международное признание благодаря песне Zombie.

О’Риордан выпустила два сольных альбома. У неё осталось трое детей.