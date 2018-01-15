Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан
Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Представитель группы назвал смерть солистки внезапной.
- globallookpress.com
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает TMZ.
Сообщается, что солистка находилась вместе своей группой на репетиции в Лондоне.
Представитель группы заявил, что её смерть была «внезапной».
О’Риордан выступала в The Cranberries с 1990 года. Группа получила международное признание благодаря песне Zombie.
О’Риордан выпустила два сольных альбома. У неё осталось трое детей.
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