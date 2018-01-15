Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан

Короткая ссылка
Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Представитель группы назвал смерть солистки внезапной.
Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что солистка находилась вместе своей группой на репетиции в Лондоне.

Представитель группы заявил, что её смерть была «внезапной».

О’Риордан выступала в The Cranberries с 1990 года. Группа получила международное признание благодаря песне Zombie.

О’Риордан выпустила два сольных альбома. У неё осталось трое детей.    

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119