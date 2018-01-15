Пётр Налич прокомментировал смерть О'Риордан

Российский певец Пётр Налич назвал солистку ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан чудесным музыкантом.

В ходе разговора с RT музыкант рассказал, что на вечеринке в день окончания им музыкальной школы звучали песни The Cranberries.

«Вы не поверите, я помню, как на окончание музыкальной школы была вечеринка. Нам было по 14 лет, и нам даже налили немного вина (возможно, а может, и нет), но мы потом устроили танцы, и я помню, что первый мой танец с поцелуями был под песню The Cranberries», — рассказал Налич.

Он также отметил, что О'Риордан была чудесным музыкантом, и выразил свои соболезнования по поводу её внезапной кончины.

«Светлая ей память, она была чудесным музыкантом», — заключил он.

Ранее сообщалось, что О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. В полиции Лондона назвали смерть певицы «необъяснимой».